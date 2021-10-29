Москва, 29 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Лишь чуть более 9,5 тысяч беременных женщин в России привились от COVID-19. Об этом в ходе круглого стола заявил журналистам главный внештатный специалист по акушерству Минздрава РФ Роман Шмаков.

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«У нас сейчас на данный момент наблюдается 760 тысяч беременных женщин в Российской Федерации, из них только 9600 привились во время беременности, то есть это 1,3%, а переболевших женщин из этого количества наблюдаемых — 6%», — сказал Шмаков.

По его словам, Россия не достигает «до 10%, условно скажем, женщин, которые в безопасности по поводу развития ковида во время беременности».

Шмаков подчеркнул, что материнская смертность в три раза выросла от COVID-19 в 2021 году по сравнению с 2020 годом: «Это были все непривитые женщины».