Москва, 29 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было проведено свыше 700 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 29 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За последние сутки проведено 701 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по данным Роспотребнадзора, общее число проведённых на территории России тестов на SARS-CoV-2 в результате этого превысило 207,7 млн.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 1 924 086 человек.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 17 октября общее число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 207 006 252.