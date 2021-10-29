Тбилиси, 29 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 48 513 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3965 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 29 октября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 711 255 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 652 505 победили инфекцию, в том числе 4627 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9961 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 43 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6330 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1059.

Днём ранее в Грузии в ходе 46 107 исследований выявили 4009 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5177 человек, скончались 45 пациентов с COVID-19.