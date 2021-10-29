Новосибирские власти продлили режим повышенной готовности до конца декабря
Новосибирск, 29 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области режим повышенной готовности, введённый ранее из-за коронавируса, продлили до 31 декабря 2021 года. Это следует из постановления губернатора региона, опубликованного сегодня, 29 октября.
Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»
«Внести в постановление губернатора Новосибирской области
Отметим, что по данным оперативного штаба на утро 28 октября в регионе зарегистрированы 69 941 случай заражения коронавирусом, в том числе у 6659 детей; 53 478 пациентов выздоровели, умерли 3339 человек