Камышин, Волгоградская область, 29 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Коллективный иск об оспаривании приказов об отстранении от работы в связи с отказом прохождения вакцинации от COVID-19 рассмотрел Камышинский городской суд Волгоградской области. Истцам отказали в удовлетворении заявленных требований, сообщили ИА REGNUM 29 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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В суд обратились сотрудники ООО «Камышинтеплоэнерго». Рабочие просили признать незаконными приказы об отстранении их от работы, взыскать утраченный заработок, а также компенсацию морального вреда.

В обоснование иска было указано, что на основании постановления главного санврача региона работодатель издал приказ о необходимости пройти сотрудникам вакцинацию первым компонентом до 30 августа 2021 года, а вторым — до 30 сентября 2021 года. Истцы отказались, руководитель подписал постановление об отстранении этих сотрудников от работы «до окончания периода неблагополучной эпидемиологической обстановки либо прохождения вакцинации, без начисления заработной платы за указанный период».

Суд, проанализировав представленные доказательства и выслушав участников процесса, принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Действия работодателя признаны законными.

Решение ещё не вступило в законную силу.