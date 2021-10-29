Тирасполь, 29 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В ходе 1802 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 586 случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 66 946 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 60 162 человека, в том числе 212 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1509 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали десять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1906 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 489 заражений коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 381 человека, скончались 12 пациентов с COVID-19.