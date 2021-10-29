Милан, Италия, 13 июля, 2021, 19:52 — ИА Регнум. 34-летний таранный форвард «Челси» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру в среду, 14 июля, пройдет медицинский осмотр в «Милане» перед подписанием контракта. Об этом 13 июля сообщил журналист и инсайдер Низар Кинселла в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что «россонери» заплатят лондонскому клубу 1 миллион евро за трансфер футболиста. Еще 1 миллион евро предусмотрен в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Английской Премьер-лиги Оливье Жиру сыграл в семнадцати турах чемпионата, в которых забил четыре гола. В составе сборной Франции на Чемпионате Европы нападающий сыграл в двух матчах.

Жиру выступает за лондонский «Арсенал» с 31 января 2018 года после перехода из лондонского «Арсенала» за 17 миллионов евро.