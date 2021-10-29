Канберра, 29 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Половина коренного населения Австралии в возрасте 16 лет и старше полностью вакцинирована от COVID-19. Однако лидеры сообщества аборигенов стремятся срочно созвать совещание с участием премьер-министра страны Скотта Моррисона по поводу медленных темпов иммунизации. Об этом 29 октября написала The Guardian.

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Глава Национального агентства по делам коренных австралийцев Блэр Экселл сообщил Сенату, что 50,4% всех аборигенов и жителей островов Торресова пролива в возрасте от 16 лет получили оба компонента вакцины. Порядка 63% коренного населения получили одну дозу.

«К счастью, мы наблюдаем рост вакцинации коренного населения», — заявил Экселл в Сенате.

Однако, как пишут журналисты, темпы вакцинации всего населения Австралии и ее коренного населения сильно отличаются, поскольку 76% всех австралийцев старше 16 лет полностью привиты от COVID-19, и 88% населения страны получали первый компонент.