Канберра, 29 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра австралийского штата Квинсленд Стивен Майлз в ходе пресс-конференции заявил, что меры местной администрации по борьбе с COVID-19 не перестанут быть эффективными после череды неожиданных отставок местных высокопоставленных чиновников. Об этом 29 октября сообщил телеканал Nine News.

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Ранее с поста премьер-министра Квинсленда ушла Анастейша Палащук. Теперь ее место должна занять бывший главный санитарный врач штата Жаннетт Янг, на место которой должен был быть назначен ее заместитель Криспин Хайкович. Однако 28 октября доктор Хайкович сообщил, что отказывается от должности по «личным причинам» всего за несколько дней до приведения к присяге.

Выступая перед журналистами, заместитель премьер-министра Майлз подтвердил, что Хайкович отказался от должности за несколько дней до присяги, добавив, что время объявления не было «идеальным».

»Это случилось неожиданно … и он попросил, чтобы мы уважали его частную жизнь», — отметил Майлз.