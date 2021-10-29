Москва, 29 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Октябрь попрощается с жителями Москвы очень комфортной погодой. В выходные дни — 30 и 31 октября — антициклон из юго-восточной Европы принесёт тепло, передают Метеоновости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

В субботу температура воздуха ночью будет колебаться от +1 °С до +6 °С градусов, днём прогреется до +9… +11 °С. Это 3−4 градуса выше нормы. Ветер усилится до 5−10 м/с.

В воскресенье днём потеплеет до +11… +13 °С. Малооблачно, осадков не ожидается. Атмосферное давление повышенное — 755−757 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь.

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