Сеул, 29 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у двенадцати военнослужащих, включая трёх представителей сухопутных войск, двух представителей военно-воздушных сил и одного представителя морской пехоты.

Известно, что десять военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 343.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2035.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2124 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 360 536.

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