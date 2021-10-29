На юге России от COVID-19 ревакцинировалось более 64 тыс. военнослужащих
Ростов-на-Дону, 29 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Южном военном округе (ЮВО) ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли более 64 тыс. военнослужащих. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.
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Ревакцинацию проходили военнослужащие, полностью привитые от COVID-19 до 1 марта 2021 года.
Вакцинацию, которая проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей округа, также проходят учащиеся и преподавательский состав военных образовательных учреждений, а также сотрудники различных организаций Минобороны РФ.
Всего на территории ЮВО развёрнуто более 40 прививочных постов. Вакцинацией занимаются более 60 бригад, половина из них — мобильные.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Якутска приглашают на акцию «Ночь ревакцинации», которая будет проводиться с 18:00 до 23:00 по местному времени 30 и 31 октября в государственном цирке республики.