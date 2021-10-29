Баку, 29 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 28 октября выявили 2420 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 13 827 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 524 788 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 489 032 человек, в том числе 1358 — за последние сутки. Под наблюдение медиков поместили 28 761 носителя коронавируса.

Всего в стране скончались 6995 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 29 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2300 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 13 175 тестов. Выздоровевшими медики признали 1248 человек. Скончались 27 пациентов с диагнозом COVID-19.