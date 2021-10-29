Екатеринбург, 29 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Максимальное количество граждан вакцинировали в Свердловской области за сутки. Об этом сообщает 29 октября оперштаб по борьбе с COVID-19

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Днём ранее в регионе первый компонент медики ввели 19 057 местным жителям. Завершили вакцинацию 9292 человека.

На Среднем Урале 1,3 миллиона свердловчан прошли полный курс вакцинации. Первый компонент получили 1,48 миллиона человек.

Напомним, заместитель губернатора Павел Креков, 26 октября на онлайн-брифинге отметил, что вакцины в области достаточно. Он призвал граждан прививаться, чтобы сохранить своё здоровье и снизить нагрузку на медиков.