В Волгоградской области от коронавируса привили миллион человек
Волгоград, 29 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Защиту от COVID-19 получил миллион жителей Волгоградской области. «Юбилейным» посетителем пункта вакцинации 28 октября стал 62-летний предприниматель Карен Григорян, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
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Мужчина в 2020 году переболел инфекцией в тяжёлой форме, ему потребовалась госпитализация и долгое восстановление. За вакциной он вместе с супругой пришёл в прививочный пункт в торговом центре и стал миллионным привитым жителем региона.
Для вакцинации населения в Волгоградской области развёрнуты 63 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации, сформированы 194 мобильных бригады медиков. Люди старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями составляют 44,2% от общего числа привитых.