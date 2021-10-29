Волгоград, 29 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Защиту от COVID-19 получил миллион жителей Волгоградской области. «Юбилейным» посетителем пункта вакцинации 28 октября стал 62-летний предприниматель Карен Григорян, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru/ Миллионный житель Волгограда с прививкой от COVID-19

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Мужчина в 2020 году переболел инфекцией в тяжёлой форме, ему потребовалась госпитализация и долгое восстановление. За вакциной он вместе с супругой пришёл в прививочный пункт в торговом центре и стал миллионным привитым жителем региона.

«У нас население в регионе где-то 2,5 миллиона человек почти, так ведь? Значит, мы уже близко к экватору. Как только основная часть волгоградцев вакцинируется, мы перестанем бояться ковида. Если есть возможность этой болезни избежать, то нужно ею воспользоваться. Лучше поставить прививку, чем три недели лежать в больнице, к примеру. Сейчас такое время, что скептиком быть нельзя. Прививаться жизненно важно», — считает мужчина.

Для вакцинации населения в Волгоградской области развёрнуты 63 стационарных и 10 передвижных пунктов вакцинации, сформированы 194 мобильных бригады медиков. Люди старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями составляют 44,2% от общего числа привитых.