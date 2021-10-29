Екатеринбург, 29 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Екатеринбургские родители пожаловались в прокуратуру на введение системы QR-кодов. Местным жителям удалось собрать 484 подписи за отмену кодов, сообщают СМИ.

QR-код

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Родители ссылаются на то, что в российском законодательстве нет понятия QR-код. Однако без предъявления кода родителям не дают пройти в здание, куда в секцию ходит их ребёнок. По словам активистов, охранники уверяют, что нажмут тревожную кнопку если родители не покинут помещение.

Свердловчане считают, что для их жизни нововведения создают невыносимые условия. Активистам потребовалось всего два дня, чтобы собрать 484 подписи за отмену пресловутых кодов. На данный момент прокуратура рассматривает обращение граждан.