Женева, Швейцария, 29 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Сумму в $23,4 млрд должно выделить мировое сообщество для реализации программы ACT-Accelerator, касающейся борьбы с пандемией. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространенном 28 октября ее пресс-службой.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

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Речь идет о финансирования пакета мер, направленных на обеспечение доступа к диагностическим и защитным средствам, а также к препаратам от COVID-19 и лечению от указанного заболевания. В ВОЗ отмечают, что беднейшие страны, где проживает 9% мирового населения, получили только 0,4% всех тестов по SARS-CoV-2. и 0,5% вакцин от коронавирусной инфекции, которые были применены до настоящего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард заявил, что более 80 стран могут не достичь планируемого показателя вакцинации от COVID-19 в размере 40% от их населения.