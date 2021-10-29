Ереван, 29 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Армении началась вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет. Об этом сообщил экс-глава минздрава Армении, депутат парламента республики от правящей фракции «Гражданский договор» Арсен Торосян в соцсети Instagram.

Pxhere.com Прививка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Моя 12-летняя дочь также вакцинировалась от COVID», — написал депутат.

Он также выложил видео, где делают прививку его дочери. Торосян отметил, что детям прививку ставят только с письменного согласия родителей. Депутат сообщил, что у его дочери после укола незначительно поднялась температура.

Напомним, ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян распорядился снизить минимальный возраст, при котором разрешается ставить прививку от COVID-19, до 12 лет. В республике для этого используют препарат от Moderna.