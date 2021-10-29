Москва, 29 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Эффективного и целенаправленного препарата для лечения COVID-19 не существует, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Kremlin.ru Денис Проценко

«Лечение меняется, но это лечение не вируса, а тех осложнений, которые он вызывает», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом.

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Он отметил, что есть риск повторного заражения через шесть месяцев, поэтому уже перенесшим COVID-19 гражданам рекомендовано вакцинироваться каждые полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Проценко заявил, что врачи московских больниц, работающие с ковид-пациентами, «пашут как двужильные».

Он прокомментировал настроения вокруг «длинных» выходных с 28 октября по 7 ноября, когда кто-то начал планировать незапланированный отпуск, но был спущен с небес на землю, поскольку развлекательные события отменены — «праздника не будет».