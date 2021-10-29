Хабаровск, 29 октября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Хабаровске покупатель в алкомаркете жестоко избил продавца за просьбу надеть защитную маску.

https://pixabay.com Маска

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Крепкий мужчина с пивом пошёл к кассе. Маска едва закрывала подбородок, но прикрывать лицо как следует он отказался. Продавец сказал, что без маски его не будет обслуживать. Это привело покупателя в ярость.

«Он швырнул всё на пол — кассир оставался сдержан: посоветовал сходить к психотерапевту. Мужчина ушёл, но позже вернулся и налетел на парня, бил, пока его оттащили охранники. У продавца сломан нос, пришлось наносить швы — заявление уже в полиции», — написал под видео драки телеграм-канал Amur Mash.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, разрешающий муниципалитетам отменять обязательное ношение защитных масок, был принят Законодательным собранием бразильского штата Рио-де-Жанейро.