Якутск, 29 октября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. В Якутии вакцинацию от коронавируса прошли 54% взрослых. Самое большое количество привитых — в арктических районах республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация

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В Аллаиховском районе привились 77,42% жителей, в Момском — 74,78%, в Верхнеколымском — 71,29%, в Нижнеколымском — 70,39%, в Среднеколымском — 68,96%. Относительно низкие темпы вакцинации в Булунском, Эвено-Бытантайском и Верхоянском арктических районах.

В Якутске привиты 54,25% взрослых. Меньше всего прошедших вакцинацию проживают в Намском, Алданском, Чурапчинском, Усть-Алданском, Нерюнгринском, Верхневилюйском и Мирнинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, именно в этих муниципалитетах самый высокий в республике уровень заболеваемости COVID-19.