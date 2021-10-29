Якутск, , 05:32 — REGNUM В Якутии за сутки от коронавируса скончались восемь человек (днём ранее — два). Количество новых заболевших COVID-19 в регионе растёт и снова достигло максимума с начала пандемии, сообщает 29 октября корреспондент ИА REGNUM на основании данных оперативного штаба республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки заразились ещё 294 жителя республики, в том числе 145 — в Якутске. Высокий уровень заболеваемости также в Мирнинсокм, Усть-Алданском, Оленёкском, Алданском, Магино-Кангаласском и Намском районах.

С момента появления COVID-19 в республике им заболели 61 229 человек, погибли — 1408.

Как сообщало ИА REGNUM, количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Якутии уже перешагнуло пиковые отметки прошлого года и продолжает расти. За неделю заболеваемость увеличилась на 7,5%.