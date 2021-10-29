Лондон, 29 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Все семь стран, которые оставались в британском «красном» списке опасности по коронавирусу, будут исключены правительством Великобритании с 1 ноября. Об этом 28 октября сообщил министр транспорта королевства Грант Шэппс на своей странице в Twitter.

Alan Levine Аэропорт

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Речь идет о семи государствах Латинской Америки — Венесуэле, Колумбии, Перу, Эквадоре, Панаме, Гаити и Доминиканской Республике. Для путешественников из стран «красного» списка, которые прибывают в Великобританию, предусмотрено требование о десятидневном карантине в гостиницах за свой счет. Шэппс отметил, что перечень обновляется каждые три недели и в будущем там могут появиться эти же государства или новые.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Саджид Джавид заявил, что в Великобритании распространяется новый подвид штамма коронавируса «Дельта» — AY.4.2.