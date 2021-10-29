Москва, 29 октября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Прививаться назальной вакциной от COVID-19 нужно будет не чаще, чем раз в полгода. Такое заявление сделал 28 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Kremlin.ru Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

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Гинцбург уточнил, что назальной вакциной прививаться надо будет не чаще, чем раз в полгода, а возможно, даже и реже. При этом специалист оговорил, что данный вопрос требует тщательного изучения.

Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром им. Гамалеи, стартовали в середине октября, после соответствующего разрешения Минздрава. При этом отмечается, что данный способ иммунизации не даёт эффекта без основной прививки, он будет использоваться в качестве бустерной вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гинцбург назвал самый эффективный способ защиты не только от тяжёлого течения COVID-19, но и от заражения в принципе.