Москва, 29 октября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Беспрецедентный приток туристов из России привёл к тому, что в роскошных отелях Египта возник дефицит номеров, сообщили 28 октября в пресс-службе посольстве Египта в Москве.

Египет

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«Текущий дефицит номеров временный из-за беспрецедентного притока туристов из России на египетские курорты, он наблюдается в роскошных отелях от пяти звёзд и выше», — цитируют «Известия» собеседника.

По его словам, это не относится к другим отелям, в них остаётся «много свободных номеров».

В посольстве заверили также, что ситуация заболеваемостью COVID-19 в Египте остается стабильной и сейчас «нет никаких признаков её ухудшения из-за притока российских туристов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отелях Египта перестали действовать «ковидные» ограничения на прием туристов.