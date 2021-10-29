Тегеран, 29 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. 28 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 125 875, причем 159 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 159 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 125 875 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 11 409 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1477 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 468 620 пациентов из общего числа 5 899 509 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 4078 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 52 059 237 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.