Веллингтон, 29 октября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 125 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Уточняется, что 118 случаев приходятся на город Окленд, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции. Еще четырех зараженных выявили в Ваикато и двух в Крайстчерче. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 3046.

В настоящее время в больницах страны находятся 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них четверо помещены в палаты реанимации.