Оттава, 29 октября, 2021, 05:09 — ИА Регнум. На заседаниях верхней палаты парламента Канады непосредственно смогут присутствовать только вакцинированные от коронавируса сенаторы. Об этом говорится в заявлении спикера верхней палаты Джорджа Фери, 28 октября опубликованном на сайте законодательного органа.

(сс) Tony Webster Парламент Канады. Оттава

Джрдж Фери «С понедельника, 22 ноября, все сенаторы должны пройти полную вакцинацию от COVID-19 для личного участия в заседаниях Сената».

Отмечается, что сенаторы, имеющие медицинское освобождение от вакцинации, для посещения здания Сената должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.

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Напомним, 22 ноября начнётся первая сессия недавно избранного законодательного органа Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было объявлено, что входить в здание парламента Канады смогут только полностью вакцинированные граждане.