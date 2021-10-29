Сеул, 29 октября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2124 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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Из них 2094 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республики из-за границы. Отмечается, что второй день подряд в Южной Корее выявляют более двух тысяч инфицированных ежесуточно. При этом южнокорейские власти ранее планировали снять часть ограничительных мер из-за снижения заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 360 536. Также за минувшие сутки в стране скончались еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2817 человек.