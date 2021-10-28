Сингапур, 29 октября, 2021, 00:46 — ИА Регнум. В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 3432 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

(сс) cegoh Сингапур

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Уточняется, что 3171 случай связан с распространением инфекции внутри страны, еще 252 зараженных выявили в общежитиях для иностранных рабочих. Также девять инфицированных прибыли в Сингапур из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на сингапурской территории достигло 187 851.

Отмечается, что в настоящее время в больницах Сингапура лечатся 1732 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 61 находится в критическом состоянии. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 15 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Сингапуре от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 364 человека.