Москва, 28 октября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Массовые мероприятия в России с 15 ноября можно будет проводить с заполнением до 70% помещения при наличии QR-кодов у посетителей и организаторов. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано 28 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию против COVID-19 или ранее перенесенное заболевание», — говорится в документе.

Также обязательным условием, согласно постановлению, является наличие QR-кода у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия.

При этом уточняется, что решение о возможности проведения массовых мероприятий в конкретном субъекте Федерации принимается власти соответствующего региона.