Скопье, 28 октября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. В Северной Македонии 28 октября в результате исследования 2732 образцов выявлено 436 новых носителей коронавируса, 321 пациент выздоровел. За сутки скончались семь больных COVID-19, а также зарегистрировано еще четыре летальных исхода, произошедших ранее.

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 201 292 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7098, 187 695 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 6499.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.