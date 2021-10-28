Ростов-на-Дону, 28 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону уточнили график работы транспорта в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября. Информация об этом размещена на сайте городской администрации 28 октября.

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«В целях обеспечения транспортного обслуживания населения городской общественный пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня», — уточнили в администрации областного центра.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области после нерабочих дней могут продлить локдаун. На такие меры власти могут пойти, если заболеваемость на Дону не пойдёт на спад.