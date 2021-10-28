Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Смольный попросил неработающих петербуржцев старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, оставаться дома и не выходить зря на улицу. А при посещении мест, где требуется QR-код, всем гражданам, не имеющим кода, придется предоставлять не только медотвод от прививки, если таковой имеется, но и свежий отрицательный ПЦР-тест. Об этом 28 октября сообщили в Смольном.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В самоизоляции

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Кроме того, на следующий день после частичного локдауна, который продлится с 30 октября по 7 ноября, общепит, цирки, театры и концертные залы, кинотеатры, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки и парки аттракционов будут работать строго до 23:00 мск. Что касается работы ночных заведений, то она запрещена. Срок окончания нового запрета не назван.

«Физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия также могут проходить только до 23:00», — пояснил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Что касается работающих горожан 60 и старше лет, а также имеющих хронические заболевания, то их работодателям рекомендовано на месяц перевести на дистанционный режим.

«Работодателям рекомендовано освободить от работы на два дня с сохранением заработной платы работников при получении первого и (или) второго компонентов вакцины в день проведения ими вакцинации и на следующий день после нее», — подытожил чиновник.