Москва, 28 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В Москве около 200 тысяч детей переболели COVID-19 за весь период с начала пандемии. Об этом сообщила 28 октября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За весь период коронавируса у нас около 200 тысяч детей переболели», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Заместитель мэра также отметила существенный рост заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних.

«Если раньше мы имели где-то 200−300 заболевших детей в день, то теперь это около тысячи. Если раньше в ежесуточной сводке по госпитализации я очень редко видела госпитализацию детей, то сегодня от 20 до 30 детей госпитализируются ежедневно», — сообщила Ракова.

По её словам, наиболее тяжёлое течение болезни, как правило, наблюдается у детей от 14 до 17 лет, а также у имеющих сопутствующие заболевания, такие как ожирение, сахарный диабет.