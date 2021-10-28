Москва, 28 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Около 1,2 миллиона пожилых москвичей прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 28 октября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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«На сегодняшний день в Москве вакцинированы 1,2 миллиона людей старшего возраста», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ракова также сообщила, что в домах престарелых порядка 98% человек прошли ревакцинацию от COVID-19.

«Несмотря на пик эпидемии, ни один из повторно привитых в домах престарелых не заболел», — подчеркнула она.

Напомним, ранее заместитель мэра заявила, что в Москве наблюдается рост числа желающий пройти вакцинацию, ежедневно прививки получают в среднем 26−27 тысяч человек.