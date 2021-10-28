Москва, 28 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В Москве наблюдается рост числа желающий пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 28 октября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Уже с прошлой недели мы наблюдаем рост желающих вакцинироваться и, что самое важное, наблюдаем рост желающих поставить прививку повторно через шесть месяцев», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ракова уточнила, что в последнее время в Москве вакцинируется в среднем 26−27 тысяч человек ежедневно, из них порядка 7−8 тысяч человек проходят повторную вакцинацию.

«Мы думаем, что количество вакцинированных людей будет расти в ближайшие недели, поэтому уже с этой недели расширяем вакцинационные мощности до 35 тысяч», — добавила заместитель мэра.