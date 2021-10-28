Воронеж, 28 октября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Воронежской области под ковид-стационары перепрофилируют койки в родильных домах и акушерских отделениях, сообщили 28 октября в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, под лечение COVID-пациентов перепрофилированы акушерские койки родильных отделений Богучарской, Поворинской и Семилукской районных больниц, в Воронеже полностью перепрофилирован под ковидный госпиталь родильный дом №3, а в отдельном корпусе роддома №2 развернули 40 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Также дополнительно 20 коек для лечения и родоразрешения беременных с COVID-19 развернуто в перинатальном центре ВОКБ №1, три койки — в родильном доме БСМП №10.

Беременные и роженицы направляются в ближайшие межрайонные перинатальные центры и акушерские стационары. По данным департамента, помощь беременным и роженицам оказывается в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области ежедневно регистрируется более 700 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся превысило 151 тыс. человек, 118 тыс. человек выздоровели, скончались более 7 тыс. пациентов с коронавирусом.