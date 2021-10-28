Москва, 28 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ от прививки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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«Если хоть кто-то занимает позицию против прививки — вплоть до уголовного наказания», — заявил Жириновский в эфире «Радио России».

Парламентарий напомнил о существовании в Уголовном кодексе РФ статьи 236 о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которая предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.

Вместе с тем уже с утра Жириновский призвал Госдуму подать пример борьбы с пандемией.

«Конституция России позволяет нам ввести ограничения прав граждан, если есть угроза здоровью», — сказал он.

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