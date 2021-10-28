Екатеринбург, 28 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Свердловской области расширили список лиц, подлежащих вакцинации от COVID-19. Постановление об этом подписал врио главного санитарного врача по региону.

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Теперь в этот перечень включены сотрудники сферы жилищно=коммунального хозяйства, энергетики, баз и домов отдыха, а также работающие в области культуры и развлечений. Первый компонент им надлежит поставить до 1 декабря, а второй — к 1 января.

Эта норма не распространяется на переболевших COVID-19 в последние шесть месяцев либо на имеющих медицинский отвод от вакцинации. Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Свердловской области была введена обязательная вакцинация работников ряда сфер. В дальнейшем список заметно расширили.