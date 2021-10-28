Москва, 28 октября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Темпы распространения коронавируса в Москве снижаются в последние дни, но ситуация с заболеваемостью остается напряжённой. Об этом заявила 28 октября заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Ситуация на сегодняшний день весьма напряжённая. На прошлой неделе мы по сути зафиксировали пик заболеваемости — чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ракова добавила, что «четыре последних дня показывают, что немножко снижаются темпы, но в любом случае заболеваемость растёт».

Столичные власти рассчитывают, что в нерабочую неделю темпы заболеваемости снизятся, и система здравоохранения не скатится в коллапс, добавила заместитель мэра.