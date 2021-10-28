Москва, 28 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Первый этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» завершился в Москве, сообщает 28 октября пресс-служба столичной мэрии.

Вакцина «Спутник V»

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В испытании приняли участие 99 подростков в возрасте от 12 лет — 56 мальчиков и 42 девочки. 92 участника эксперимента получили оба компонента вакцины. Им вводилось 0,1 или 0,2 доли от взрослой дозы.

Отмечается, что показатели безопасности и иммуногенности превосходят аналогичные у взрослых участников аналогичного исследования. При этом уточняется, что начался отбор волонтёров-подростков для участия во втором этапе вакцины.