Орел, 28 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Система QR-кодов вводится в Орловской области с 30 октября для посещения фитнес-центров и SPA-салонов, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 28 октября по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Теперь в Орловской области, чтобы посетить фитнес-центр или SPA-салон, необходимо иметь сертификат о вакцинации или QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание, либо отрицательный результат тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов.

С 8 ноября эти требования будут действовать уже для посещения ресторанов, кафе, баров, других предприятий общественного питания, а также торговых центров и магазинов непродовольственных товаров.

Решение о новых ограничениях было принято в связи с серьезным ростом заболеваемости ковидом в регионе — за неделю динамика прироста новых случаев заражения составила 17,2%.