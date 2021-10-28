Подгорица, 28 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения, в Черногории за сутки пять человек умерли от последствий ковида, и 499 человек заразились коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего было обработано 2977 тестов.

Среди умерших самому молодому пациенту был 61 год, а самому старшему — 100 лет. Общее количество смертей, связанных с инфекцией COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2087 человек.

К 15:00 выздоровление было зарегистрировано у 263 пациентов

Число активных случаев составляет 4512 человек.