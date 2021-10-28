Стокгольм, 28 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. В Швеции за сутки зарегистрировано 892 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё два пациента COVID-19. Данная информация опубликована 28 октября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 018 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 170 422 человека.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получил 7 248 761 человек старше 16 лет, вторую — 6 891 779.

По состоянию на 28 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 28 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.