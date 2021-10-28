Тверь, 28 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по реализации комплекса антиковидных мер и обеспечению безопасности в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Вопросы обсуждались 28 октября на селекторном совещании с участием руководителей федеральных структур и отраслевых министерств и ведомств, глав муниципальных образований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

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«Этот период — время напряжённой работы для всех организаций, служб, государственных учреждений, органов власти всех уровней. Ключевой задачей является снижение темпов распространения коронавирусной инфекции, обеспечение правопорядка на территории Тверской области и безопасности наших жителей, особенно детей, которые на протяжении этих выходных дней не будут задействованы в учебном процессе», — подчеркнул на совещании Игорь Руденя.

Глава региона поручил организовать постоянный мониторинг ситуации в каждом муниципалитете, принимать необходимые меры по приоритетным направлениям — здравоохранению, комплексной безопасности населения и бесперебойной работе теплоэнергетического комплекса. Губернатор подчеркнул, что важно не допустить сбоев в системе оказания медицинской помощи гражданам, необходимо обеспечить стабильную работу всех учреждений здравоохранения, в том числе в части оказания плановой и неотложной медицинской помощи. Глава региона поручил обеспечить работу пунктов вакцинации от коронавируса в ежедневном режиме.

Отдельно обсуждались вопросы обеспечения в регионе всех санитарно-эпидемиологических требований для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: это соблюдение масочного режима, социальной дистанции в общественных местах, обеспечения термометрии сотрудников и санитарной обработки помещений.

Как отмечалось на совещании, по данным правоохранительных органов, в Тверской области с начала пандемии выявлено свыше 2400 правонарушений в части несоблюдения гражданами масочного режима, составлены протоколы об административных правонарушениях. В период нерабочих дней контрольные мероприятия планируется усилить.

Игорь Руденя подчеркнул, что строгий контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественных местах, на транспорте и в организациях торговли должен быть установлен в каждом муниципалитете.

Также на заседании обсуждались вопросы безопасности детей и подростков. Для детей, чьи родители заняты в структурах и на производствах непрерывного цикла, будут работать дежурные группы. На данный момент родители свыше 4800 детей подтвердили посещение детьми дошкольных учреждений в этот период. Во всех образовательных организациях Тверской области обеспечены необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности, включая наличие рециркуляторов и бесконтактных термометров.

Глава региона также поставил задачи по обеспечению стабильной работы всех систем жизнеобеспечения, прежде всего, тепло‑ и электроснабжения. На круглосуточном дежурстве должно находиться достаточное количество ремонтных бригад, в случае возникновения аварийных ситуаций повреждения на сетях необходимо ликвидировать в нормативные сроки. Также Игорь Руденя обратил внимания на соблюдение пожарной и дорожной безопасности. При ухудшении погодных условий своевременно должна быть обеспечена расчистка и обработка дорог.