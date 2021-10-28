Стокгольм, 28 октября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Швеции молодые возрастные группы не вакцинируются от COVID-19 в той мере, в которой от заболевания прививаются жители пожилых возрастов. Об этом заявил на пресс-конференции 28 октября государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, передаёт телеканал SVT.

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Как отметил Тегнелл, наибольшую обеспокоенность вызывают лица в возрасте 20−40 лет. «Мы также видим большое число случаев заражения среди данной возрастной группы», — сказал эпидемиолог.

Тегнелл также заявил, что вакцинированные граждане, возвращающиеся в Швецию после пребывания за границей, должны проходить тестирование на COVID-19, если в течение 14 дней у них появятся симптомы заболевания.