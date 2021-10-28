Новосибирск, 28 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации изменились правила посещения филармонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом учреждении.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Эпидемиологическая ситуация вокруг стремительно меняется, на территории региона введены новые меры по борьбе с коронавирусом. На основании постановления правительства Новосибирской области, с 30 октября 2021 года посещение концертов филармонии на основных площадках (Большой зал Государственного концертного зала имени А. М. Каца, Большой зал Камерного зала филармонии) разрешено при соблюдении одного из следующих условий: наличие у слушателей действующего QR-кода; наличие сертификата профилактической прививки от COVID-19 или справки о перенесенном в последние 6 месяцев заболевания на бумажном носителе; наличие отрицательного ПЦР-теста», — уточнили в филармонии.

Отмечается, что для зрителей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, необходимо наличие справки, заверенной лечащим врачом и руководителем медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования (ПЦР-тест) на наличие COVID-19, действительного в течение 72 часов со дня проведения исследования.