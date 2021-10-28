Симферополь, 28 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Республике Крым с 30 октября попасть в торговые центры можно будет только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию или перенесённый коронавирус, либо по отрицательному результату ПЦР-теста. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внёс глава Крыма Сергей Аксёнов, документ опубликован 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Дополнить абзацем: «в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более», — говорится в тексте указа.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе с 30 октября введено требование об обязательной самоизоляции для жителей старше 60 лет, не имеющих прививок от коронавируса. Для этой категории граждан приостановлено льготное обслуживание в общественном транспорте.