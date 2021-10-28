Симферополь, 28 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Республике Крым с 30 октября приостанавливается действие льготного проезда в общественном транспорте для жителей старше 60 лет. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внёс глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Приостановить с 30 октября 2021 года и до особого распоряжения предоставление льготного проезда гражданам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении», — говорится в указе.

Исключение сделано для тех жителей, которые имеют сертификат о вакцинации от коронавируса либо документ о перенесенном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября в Крыму ввели обязательную самоизоляцию для жителей старше 60 лет, за исключением тех, кто привился или перенес коронавирус.